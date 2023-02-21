Теодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теодора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сисебут

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиубиготона

Отец ребёнка: Свинтила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хиндасвинт

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сисенанд

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рикимер

Отец ребёнка: Свинтила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свинтила

Смерть
Неизвестно
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