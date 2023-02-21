Теодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сисебут
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиубиготона
Отец ребёнка: Свинтила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хиндасвинт
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сисенанд
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свинтила
Смерть
Неизвестно