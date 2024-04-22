Зернов Константин Кондратов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти28.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Зернов Кондратий
Мать: Татьяна Федотова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Зернова Настасья Константинова
Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Зернов Назар Константинов
Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Зернова Анна Константинова
Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бандурина Матрона Константинова
Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зернова Дарья Васильева
Смерть
28.03.1901
От старости, 77лет