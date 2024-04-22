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Зернов Константин Кондратов

Место рождения

Марфино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

28.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Зернов Кондратий

Мать: Татьяна Федотова

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Зернова Настасья Константинова

Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Зернов Назар Константинов

Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева

Марфино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Зернова Анна Константинова

Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бандурина Матрона Константинова

Мать ребёнка: Зернова Дарья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зернова Дарья Васильева

Смерть
28.03.1901
Марфино, Мытищи, Московская область
От старости, 77лет
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