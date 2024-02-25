Зернова Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Зернова Настасья Константинова
Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Зернов Назар Константинов
Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратов
Рождение ребёнка
1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Зернова Анна Константинова
Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бандурина Матрона Константинова
Отец ребёнка: Зернов Константин Кондратов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно