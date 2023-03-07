Евстигнеев Павел Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигнеев Павел Леонтьевич

Евстигнеев Павел Леонтьевич

avatar

Место рождения

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1889

Отец: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич

Мать: Евстигнеева Марья Алексеевна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1912

Сын: Евстигнеев Николай Павлович

Мать ребёнка: Евстигнеева Анисия Никоноровна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Евстигнеева Анисия Никоноровна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева Анисия Никоноровна

Место жительства
Неизвестно
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close