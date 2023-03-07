Евстигнеев Павел Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1889
Рождение ребёнка
17.10.1912
Сын: Евстигнеев Николай Павлович
Мать ребёнка: Евстигнеева Анисия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Евстигнеева Анисия Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно