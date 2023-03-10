Евстигнеева Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1876
Дочь: Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.11.1877
Сын: Евстигнеев Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Старостина Дарья Леонтьевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.01.1883
Сын: Евстигнеев Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.12.1884
Дочь: Голиченкова Евгения Леонтьевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.11.1889
Сын: Евстигнеев Павел Леонтьевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.07.1892
Сын: Евстигнеев Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.12.1896
Дочь: Елизавета Леонтьевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно