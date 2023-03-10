Евстигнеева Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигнеева Марья Алексеевна

Евстигнеева Марья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1876

Дочь: Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1877

Сын: Евстигнеев Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Старостина Дарья Леонтьевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1883

Сын: Евстигнеев Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1884

Дочь: Голиченкова Евгения Леонтьевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1889

Сын: Евстигнеев Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1892

Сын: Евстигнеев Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.12.1896

Дочь: Елизавета Леонтьевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Леонтий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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