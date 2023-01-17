Лысаковский Иосиф Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти20.10.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1908
Сын: Лысаковский Георгий Иосифович
Мать ребёнка: Лысаковская Любовь Кузьминична
Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1948
Омск, город Омск, Омская область