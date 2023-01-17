Лысаковский Иосиф Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысаковский Иосиф Владиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

20.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1908

Сын: Лысаковский Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Лысаковская Любовь Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысаковская Любовь Кузьминична

Смерть
20.10.1948
Омск, город Омск, Омская область
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