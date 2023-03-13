посёлок городского типа Чечельник, Вінницька область (на 2018) — Familio

Чечельник

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Вербко-Чечельницкая волость
1088. Чечельник, местечко бывшее владельческое, при речке Убухове, дворов 374, жителей 2600, церковь православная, костел, синагога, 3 еврейских молитвенных дома, больниц Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Чечельницкая волость
н. Чечельник1162126211037789674990919583546

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2511Чечельникселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Чечельницькийселищна рада Чечельницька

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