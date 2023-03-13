Кирсанова (Воронова) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова (Воронова) Дарія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Вороновъ Кирсанъ

Мать: Воронова Матрена Михайлова

Бракосочетание
05.11.1878

Муж: Кирсановъ Алексѣй

Ивановка, Каликинской волости
Рождение ребёнка
12.05.1880

Сын: Кирсановъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Кирсановъ Алексѣй

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.11.1883

Сын: Кирсановъ Григорій

Отец ребёнка: Кирсановъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Гликерія

Отец ребёнка: Кирсановъ Алексѣй

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кирсановъ Иванъ

Отец ребёнка: Кирсановъ Алексѣй

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Кирсановъ Алексѣй

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кирсановъ Денисъ

Отец ребёнка: Кирсановъ Алексѣй

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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