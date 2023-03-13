Кирсанова (Воронова) Дарія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Вороновъ Кирсанъ
Бракосочетание
05.11.1878
Муж: Кирсановъ Алексѣй
Ивановка, Каликинской волости
Рождение ребёнка
12.05.1880
Сын: Кирсановъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Кирсановъ Алексѣй
Рождение ребёнка
12.11.1883
Сын: Кирсановъ Григорій
Отец ребёнка: Кирсановъ Алексѣй
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Гликерія
Отец ребёнка: Кирсановъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кирсановъ Иванъ
Отец ребёнка: Кирсановъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Кирсановъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кирсановъ Денисъ
Отец ребёнка: Кирсановъ Алексѣй