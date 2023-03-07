Кирсановъ Алексѣй
Место рождения
Дата рождения15.03.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1859
Отец: Кирсановъ Романъ
Мать: Кирсанова Аполлинарія
Бракосочетание
05.11.1878
Жена: Кирсанова Дарія
Ивановка, Каликинской волости
Рождение ребёнка
12.05.1880
Сын: Кирсановъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Кирсанова Дарія
Рождение ребёнка
12.11.1883
Сын: Кирсановъ Григорій
Мать ребёнка: Кирсанова Дарія
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Гликерія
Мать ребёнка: Кирсанова Дарія
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кирсановъ Иванъ
Мать ребёнка: Кирсанова Дарія
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Кирсанова Дарія
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кирсановъ Денисъ
Мать ребёнка: Кирсанова Дарія