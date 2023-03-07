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Кирсановъ Алексѣй

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.03.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1859

Отец: Кирсановъ Романъ

Мать: Кирсанова Аполлинарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.11.1878

Жена: Кирсанова Дарія

Ивановка, Каликинской волости
Рождение ребёнка
12.05.1880

Сын: Кирсановъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Кирсанова Дарія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.11.1883

Сын: Кирсановъ Григорій

Мать ребёнка: Кирсанова Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Гликерія

Мать ребёнка: Кирсанова Дарія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кирсановъ Иванъ

Мать ребёнка: Кирсанова Дарія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Кирсанова Дарія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кирсановъ Денисъ

Мать ребёнка: Кирсанова Дарія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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