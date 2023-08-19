Кирсановъ Григорій
Место рождения
Дата рождения12.11.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1883
Отец: Кирсановъ Алексѣй
Мать: Кирсанова Дарія
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Кирсанова Агаѳія
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кирсановъ Филиппъ
Мать ребёнка: Кирсанова Агаѳія
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кирсанова Агаѳія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирсанова Агаѳія