Кирсановъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсановъ Григорій

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.11.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1883

Отец: Кирсановъ Алексѣй

Мать: Кирсанова Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Кирсанова Агаѳія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кирсановъ Филиппъ

Мать ребёнка: Кирсанова Агаѳія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кирсанова Агаѳія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирсанова Агаѳія

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