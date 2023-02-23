Заметова Авдотья Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заметова Авдотья Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Заметов Дорофей Михайлов

Отец ребёнка: Заметов Михаил Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Афросинья Михайлова

Отец ребёнка: Заметов Михаил Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Заметов Семён Михайлов

Отец ребёнка: Заметов Михаил Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Заметов Кузьма Михайлов

Отец ребёнка: Заметов Михаил Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Заметов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Заметов Михаил Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
60 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заметов Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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