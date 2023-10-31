Голованова (Мягкова) Наталия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.08.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1884 ст.
Рождение ребёнка
25.12.1885 ст.
Сын: Голованов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Голованов Василий Степанович
Рождение ребёнка
02.01.1888 ст.
Сын: Голованов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Голованов Василий Степанович
Рождение ребёнка
21.06.1890 ст.
Сын: Голованов Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Голованов Василий Степанович
Рождение ребёнка
09.06.1893 ст.
Сын: Голованов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Голованов Василий Степанович
Рождение ребёнка
23.10.1896 ст.
Дочь: Попова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Голованов Василий Степанович
Смерть
Неизвестно