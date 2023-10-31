Голованова (Мягкова) Наталия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованова (Мягкова) Наталия Карповна

Голованова (Мягкова) Наталия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.08.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1884 ст.

Муж: Голованов Василий Степанович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.12.1885 ст.

Сын: Голованов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Голованов Василий Степанович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1888 ст.

Сын: Голованов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Голованов Василий Степанович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.06.1890 ст.

Сын: Голованов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Голованов Василий Степанович

Рождение ребёнка
09.06.1893 ст.

Сын: Голованов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Голованов Василий Степанович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.10.1896 ст.

Дочь: Попова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Голованов Василий Степанович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close