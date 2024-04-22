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Голованов Василий Степанович

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.04.1867 ст.

Дата смерти

13.06.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1867 ст.

Отец: Голованов Степан Васильевич

Мать: Голованова Ульяна Ивановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1884 ст.

Жена: Голованова Наталия Карповна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.12.1885 ст.

Сын: Голованов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Голованова Наталия Карповна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1888 ст.

Сын: Голованов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Голованова Наталия Карповна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.06.1890 ст.

Сын: Голованов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Голованова Наталия Карповна

Рождение ребёнка
09.06.1893 ст.

Сын: Голованов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Голованова Наталия Карповна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
13.06.1896 ст.
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.10.1896 ст.

Дочь: Попова Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Голованова Наталия Карповна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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