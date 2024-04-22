Голованов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения09.04.1867 ст.
Дата смерти13.06.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1867 ст.
Бракосочетание
09.11.1884 ст.
Рождение ребёнка
25.12.1885 ст.
Сын: Голованов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Голованова Наталия Карповна
Рождение ребёнка
02.01.1888 ст.
Сын: Голованов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Голованова Наталия Карповна
Рождение ребёнка
21.06.1890 ст.
Сын: Голованов Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Голованова Наталия Карповна
Рождение ребёнка
09.06.1893 ст.
Сын: Голованов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Голованова Наталия Карповна
Смерть
13.06.1896 ст.
Рождение ребёнка
23.10.1896 ст.
Дочь: Попова Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Голованова Наталия Карповна