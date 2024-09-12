Наумов Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти14.12.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Наумова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
17.09.1834 ст.
Мать ребёнка: Наумова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наумова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Наумова Анастасия Павловна
Смерть
14.12.1864 ст.