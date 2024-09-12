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Наумов Василий Павлович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

14.12.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Наумов Павел Степанович

Мать: Наумова Прасковья Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Наумов Назар Васильевич

Мать ребёнка: Наумова Анастасия Павловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.09.1834 ст.

Сын: Наумов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Наумова Анастасия Павловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наумова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Наумова Анастасия Павловна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
14.12.1864 ст.
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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