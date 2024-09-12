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Наумова Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Наумов Назар Васильевич

Отец ребёнка: Наумов Василий Павлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.09.1834 ст.

Сын: Наумов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Наумов Василий Павлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наумова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Наумов Василий Павлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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