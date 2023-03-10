Вотомская Татьяна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотомская Татьяна Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Вотомский Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Ватомский Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватомский Михаил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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