Карева (Дронова) Мавра Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Дронов Федор Васильевич
Мать: Дронова Анисья Степанова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Карев Петр Матвеев
Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрена Матвеева
Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Карев Петр Меньшой Матвеев
Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрена Матвеева
Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья Матвеева
Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Карев Иван Матвеев
Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ватомская Татьяна Матвеева
Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно