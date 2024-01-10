Карева (Дронова) Мавра Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева (Дронова) Мавра Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Дронов Федор Васильевич

Мать: Дронова Анисья Степанова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Карев Петр Матвеев

Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрена Матвеева

Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Карев Петр Меньшой Матвеев

Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрена Матвеева

Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья Матвеева

Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Карев Иван Матвеев

Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ватомская Татьяна Матвеева

Отец ребёнка: Карев Матвей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Матвей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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