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Карев Матвей Петрович

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Карев Петр Абрамович

Мать: Карева Аксинья Федотова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Карев Петр Матвеев

Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрена Матвеева

Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Карев Петр меньшой Матвеев

Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрена Матвеева

Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья Матвеева

Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Карев Иван Матвеев

Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ватомская Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карева Мавра Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Военная служба
Неизвестно
Вышедший по билету Украинского полка рядовой
Смерть
Неизвестно
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