Карев Матвей Петрович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Карев Петр Абрамович
Мать: Карева Аксинья Федотова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Карев Петр Матвеев
Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрена Матвеева
Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Карев Петр меньшой Матвеев
Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрена Матвеева
Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья Матвеева
Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Карев Иван Матвеев
Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ватомская Татьяна Матвеева
Мать ребёнка: Карева Мавра Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карева Мавра Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Вышедший по билету Украинского полка рядовой
Смерть
Неизвестно