Алферьева (Молоствова) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферьева (Молоствова) Ирина Андреевна

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.06.1907

Дата смерти

20.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1907

Отец: Молоствов Андрей Валерианович

Мать: Молоствова (Ляпунова) Екатерина Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1931

Муж: Каск Эвальд-Фердинанд

Бракосочетание
14.10.1936

Муж: Алферьев Евгений Евлампиевич

Рождение ребёнка
05.02.1938

Сын: Алферьев Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Алферьев Евгений Евлампиевич

Рождение ребёнка
26.12.1944

Сын: Алферьев Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Алферьев Евгений Евлампиевич

Смерть
20.09.1964

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