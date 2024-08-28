Алферьева (Молоствова) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1907
Дата смерти20.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1907
Бракосочетание
1931
Бракосочетание
14.10.1936
Рождение ребёнка
05.02.1938
Сын: Алферьев Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Алферьев Евгений Евлампиевич
Рождение ребёнка
26.12.1944
Сын: Алферьев Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Алферьев Евгений Евлампиевич
Смерть
20.09.1964