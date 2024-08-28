Алферьев Евгений Евлампиевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1908
Дата смерти?.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1936
Рождение ребёнка
05.02.1938
Сын: Алферьев Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Алферьева (Молоствова) Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
26.12.1944
Сын: Алферьев Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: Алферьева (Молоствова) Ирина Андреевна