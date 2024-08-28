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Алферьев Евгений Евлампиевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.10.1908

Дата смерти

?.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
14.10.1936

Жена: Алферьева (Молоствова) Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
05.02.1938

Сын: Алферьев Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Алферьева (Молоствова) Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
26.12.1944

Сын: Алферьев Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Алферьева (Молоствова) Ирина Андреевна

Смерть
?.03.1986

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