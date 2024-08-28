Молоствова (Ляпунова) Екатерина Васильевна
женский, родилась 21.05.1882
умерла 28.02.1967, США
ОтецЛяпунов Василий Викторович27.12.1850 г.р.
МатьЛяпунова (Хованская) Елизавета Александровна05.05.1862 г.р.
Супруги
Молоствов Андрей Валерианович10.09.1879 г.р.
Дети
Алтадукова (Молоствова) Елена Андреевна10.06.1904 г.р.
Алферьева (Молоствова) Ирина Андреевна04.06.1907 г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
21.05.1882
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
10.06.1904
Дочь: Алтадукова (Молоствова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Молоствов Андрей Валерианович
Рождение ребёнка
04.06.1907
Дочь: Алферьева (Молоствова) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Молоствов Андрей Валерианович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1909
Сын: Молоствов Валериан Андреевич
Отец ребёнка: Молоствов Андрей Валерианович
Рождение ребёнка
06.06.1913
Сын: Молоствов Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Молоствов Андрей Валерианович
Рождение ребёнка
16.06.1917
Сын: Молоствов Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Молоствов Андрей Валерианович
Смерть
28.02.1967
США