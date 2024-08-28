Молоствова (Ляпунова) Екатерина Васильевна 21.05.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молоствова (Ляпунова) Екатерина Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.05.1882

умерла 28.02.1967, США

Отец
Ляпунов Василий Викторович27.12.1850 г.р.
Мать
Ляпунова (Хованская) Елизавета Александровна05.05.1862 г.р.
Супруги
Молоствов Андрей Валерианович10.09.1879 г.р.
Дети
Алтадукова (Молоствова) Елена Андреевна10.06.1904 г.р.
Алферьева (Молоствова) Ирина Андреевна04.06.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1882

Отец: Ляпунов Василий Викторович

Мать: Ляпунова (Хованская) Елизавета Александровна

Бракосочетание
1903

Муж: Молоствов Андрей Валерианович

Рождение ребёнка
10.06.1904

Дочь: Алтадукова (Молоствова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Молоствов Андрей Валерианович

Рождение ребёнка
04.06.1907

Дочь: Алферьева (Молоствова) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Молоствов Андрей Валерианович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
03.03.1909

Сын: Молоствов Валериан Андреевич

Отец ребёнка: Молоствов Андрей Валерианович

Рождение ребёнка
06.06.1913

Сын: Молоствов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Молоствов Андрей Валерианович

Рождение ребёнка
16.06.1917

Сын: Молоствов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Молоствов Андрей Валерианович

Смерть
28.02.1967
США

Место погребения: Holy Trinity Monastery, Jordanville, New York, United States

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