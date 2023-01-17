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(Манохина) Анна Ульяновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Манохин Ульян Филиппович

Мать: Манохина Домника Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.02.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Павел Иванов Козминых
Крещение
16.04.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Павел Иванов Козминых
Бракосочетание
13.06.1859

Муж: Китаев Петр Семенович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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