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Манохина Домника Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

06.05.1865

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Манохин Моисей Ульянович

Отец ребёнка: Манохин Ульян Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Ульяновна

Отец ребёнка: Манохин Ульян Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манохин Федор Ульянович

Отец ребёнка: Манохин Ульян Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Ульян Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
06.05.1865
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Чахоткой
Похороны
08.05.1865
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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