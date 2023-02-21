Манохина Домника Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти06.05.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Манохин Ульян Филиппович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Ульяновна
Отец ребёнка: Манохин Ульян Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Манохин Ульян Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.05.1865
Причина смерти: Чахоткой
Похороны
08.05.1865
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя