Рогозников Зотий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Рогозников Иван Иванович
Мать: не указана
от первой жены Ивана, имя не знаю
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рогозников Евфим Зотьевич
Мать ребёнка: Рогозникова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рогозников Василий Зотьевич
Мать ребёнка: Рогозникова Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно