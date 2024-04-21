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Рогозников Зотий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Рогозников Иван Иванович

Мать: не указана

от первой жены Ивана, имя не знаю
Рождение ребёнка
1836

Сын: Рогозников Евфим Зотьевич

Мать ребёнка: Рогозникова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Рогозников Василий Зотьевич

Мать ребёнка: Рогозникова Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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