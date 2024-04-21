Рогозников Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозников Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Рогозников Зотий Иванович

Мать ребёнка: не указана

от первой жены Ивана, имя не знаю
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Рогозникова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Рогозникова Парасковья Никитична

Смерть
Неизвестно

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