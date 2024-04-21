Рогозников Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Рогозников Зотий Иванович
Мать ребёнка: не указана
от первой жены Ивана, имя не знаю
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Рогозникова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Рогозникова Парасковья Никитична
Смерть
Неизвестно