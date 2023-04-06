Рогозникова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рогозников Евфим Зотьевич
Отец ребёнка: Рогозников Зотий Иванович
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рогозников Василий Зотьевич
Отец ребёнка: Рогозников Зотий Иванович
Смерть
Неизвестно