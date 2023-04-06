Рогозникова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозникова Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836

Сын: Рогозников Евфим Зотьевич

Отец ребёнка: Рогозников Зотий Иванович

Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Рогозников Василий Зотьевич

Отец ребёнка: Рогозников Зотий Иванович

Смерть
Неизвестно
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