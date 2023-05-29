Шидловская (Мейендорф) Анна Николаевна 15.09.1934 — найти родственников по фамилии на Familio

Шидловская (Мейендорф) Анна Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.09.1934, г. Мекнес, Ал Исмалия, Мекнес-Тафилалет, Марокко, Третья Французская республика

Отец
Мейендорф Николай Георгиевич11.03.1901 г.р.
Мать
Мейендорф (Штейнгейль) Елизавета Павловна1908 г.р.
Супруги
Шидловский Никита Сергеевич04.01.1928 г.р.
Дети
Брем (Шидловская) Софья Никитична11.06.1957 г.р.
Шидловская Екатерина Никитична1962 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1934

Отец: Мейендорф Николай Георгиевич

Мать: Мейендорф (Штейнгейль) Елизавета Павловна

г. Мекнес, Ал Исмалия, Мекнес-Тафилалет, Марокко, Третья Французская республика

Бракосочетание
17.07.1954

Муж: Шидловский Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
11.06.1957

Дочь: Брем (Шидловская) Софья Никитична

Отец ребёнка: Шидловский Никита Сергеевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Шидловская Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Шидловский Никита Сергеевич

г. париж, Иль-де-Франс, Французская республика

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