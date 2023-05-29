Шидловская (Мейендорф) Анна Николаевна
женский, родилась 15.09.1934, г. Мекнес, Ал Исмалия, Мекнес-Тафилалет, Марокко, Третья Французская республика
ОтецМейендорф Николай Георгиевич11.03.1901 г.р.
МатьМейендорф (Штейнгейль) Елизавета Павловна1908 г.р.
Супруги
Шидловский Никита Сергеевич04.01.1928 г.р.
Дети
Брем (Шидловская) Софья Никитична11.06.1957 г.р.
Шидловская Екатерина Никитична1962 г.р.
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Рождение
15.09.1934
г. Мекнес, Ал Исмалия, Мекнес-Тафилалет, Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
17.07.1954
Рождение ребёнка
11.06.1957
Дочь: Брем (Шидловская) Софья Никитична
Отец ребёнка: Шидловский Никита Сергеевич
г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Шидловская Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Шидловский Никита Сергеевич
г. париж, Иль-де-Франс, Французская республика