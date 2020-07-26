Шидловский Никита Сергеевич
Место рожденияг. Кенитра, Марокко, Третья Французская республика
Дата рождения04.01.1928
Дата смерти26.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1928
г. Кенитра, Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
17.07.1954
Рождение ребёнка
11.06.1957
Дочь: Брем Софья Никитична
Мать ребёнка: Шидловская Анна Николаевна
г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Шидловская Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Шидловская Анна Николаевна
г. париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Смерть
26.07.2020
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика