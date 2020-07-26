Шидловский Никита Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШидловский Никита Сергеевич

Шидловский Никита Сергеевич

Место рождения

г. Кенитра, Марокко, Третья Французская республика

Дата рождения

04.01.1928

Дата смерти

26.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1928

Отец: Шидловский Сергей Николаевич

Мать: Шидловская Надежда Дмитриевна

г. Кенитра, Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
17.07.1954

Жена: Шидловская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
11.06.1957

Дочь: Брем Софья Никитична

Мать ребёнка: Шидловская Анна Николаевна

г. Париж, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Шидловская Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Шидловская Анна Николаевна

г. париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Смерть
26.07.2020
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика