Мейендорф (Штейнгейль) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейендорф (Штейнгейль) Елизавета Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1934

Дочь: Шидловская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Мейендорф Николай Георгиевич

г. Мекнес, Ал Исмалия, Мекнес-Тафилалет, Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейендорф Николай Георгиевич

Смерть
2005
Французская республика
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