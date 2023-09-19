Мейендорф (Штейнгейль) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1934
Дочь: Шидловская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Мейендорф Николай Георгиевич
г. Мекнес, Ал Исмалия, Мекнес-Тафилалет, Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005
Французская республика