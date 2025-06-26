Гринина (Гринина) Анна Моисеевна
женский, родилась 23.01.1883 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецГринин Моисей Прохорович1837 ст. г.р.
МатьГринина (Симикина) Анна Никитовна1849 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1883 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
23.01.1883 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
В восприемниках Григорий Захарович Гринин