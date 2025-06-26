Гринина (Гринина) Анна Моисеевна 23.01.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гринина (Гринина) Анна Моисеевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 23.01.1883 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Гринин Моисей Прохорович1837 ст. г.р.
Мать
Гринина (Симикина) Анна Никитовна1849 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1883 ст.

Отец: Гринин Моисей Прохорович

Мать: Гринина (Симикина) Анна Никитовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

В восприемниках Григорий Захарович Гринин

Крещение
23.01.1883 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

В восприемниках Григорий Захарович Гринин Спасская церковь села Выжелес

Смерть
Неизвестно

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