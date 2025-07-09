Гринин Моисей Прохорович
мужской, родился 1837 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер 28.03.1907 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ОтецГринин Прохор Петрович1807 ст. г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Гринин Прохор Петрович
Мать: не указана
Дочь: Гринина Любовь Моисеевна
Мать ребёнка: Гринина Екатерина Ивановна или Петрова
Дочь: Гринина Вера Моисеевна
Мать ребёнка: Гринина Екатерина Ивановна или Петрова
Дочь: Гринина Ефросинья Моисеевна
Мать ребёнка: Гринина Екатерина Ивановна или Петрова
Дочь: Гринина Пелагея Моисеевна
Мать ребёнка: Гринина Екатерина Ивановна или Петрова
Мать ребёнка: Гринина (Симикина) Анна Никитовна
Дочь: Гринина (Гринина) Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Гринина (Симикина) Анна Никитовна
Дочь: Ульянова (Гринина) Татьяна Моисеевна
Мать ребёнка: Гринина (Симикина) Анна Никитовна
Дочь: (Гринина) Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: Гринина (Симикина) Анна Никитовна