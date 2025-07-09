Гринин Моисей Прохорович 1837 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Гринин Моисей Прохорович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1837 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер 28.03.1907 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Гринин Прохор Петрович1807 ст. г.р.
Супруги
Гринина Екатерина Ивановна или Петрова1838 ст. г.р.
Дети
Гринина Любовь Моисеевна1860 ст. г.р.
Гринина Вера Моисеевна1864 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Гринин Прохор Петрович

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
23.01.1856 ст.

Жена: Гринина Екатерина Ивановна или Петрова

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Гринина Любовь Моисеевна

Мать ребёнка: Гринина Екатерина Ивановна или Петрова

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Гринина Вера Моисеевна

Мать ребёнка: Гринина Екатерина Ивановна или Петрова

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

от скарлатины

Рождение ребёнка
21.05.1866 ст.

Дочь: Гринина Ефросинья Моисеевна

Мать ребёнка: Гринина Екатерина Ивановна или Петрова

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
30.09.1870 ст.

Дочь: Гринина Пелагея Моисеевна

Мать ребёнка: Гринина Екатерина Ивановна или Петрова

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Гринин Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: Гринина (Симикина) Анна Никитовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
23.01.1883 ст.

Дочь: Гринина (Гринина) Анна Моисеевна

Мать ребёнка: Гринина (Симикина) Анна Никитовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

В восприемниках Григорий Захарович Гринин

Рождение ребёнка
12.01.1885 ст.

Дочь: Ульянова (Гринина) Татьяна Моисеевна

Мать ребёнка: Гринина (Симикина) Анна Никитовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
11.03.1887 ст.

Дочь: (Гринина) Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Гринина (Симикина) Анна Никитовна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
28.03.1907 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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