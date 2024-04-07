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Антонова Анастасия Николаевна

Место рождения

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

26.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1884

Отец: Антонов Николай Осипович

Мать: Антонова Татьяна Прокопьевна

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Антонов Кондрат Андреевич

Каракан, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.02.1907

Сын: Антонов Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Антонов Кондрат Андреевич

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.05.1908

Сын: Антонов Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Антонов Кондрат Андреевич

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.01.1911

Сын: Антонов Григорий Кондратьевич

Отец ребёнка: Антонов Кондрат Андреевич

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.07.1913

Сын: Антонов Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Антонов Кондрат Андреевич

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.07.1914

Сын: Антонов Авраамий Кондратьевич

Отец ребёнка: Антонов Кондрат Андреевич

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.07.1915

Дочь: Толкачева Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Антонов Кондрат Андреевич

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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