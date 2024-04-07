Антонова Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1884
Бракосочетание
03.02.1906
Каракан, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.02.1907
Сын: Антонов Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Антонов Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
23.05.1908
Сын: Антонов Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Антонов Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
10.01.1911
Сын: Антонов Григорий Кондратьевич
Отец ребёнка: Антонов Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
09.07.1913
Сын: Антонов Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Антонов Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
18.07.1914
Сын: Антонов Авраамий Кондратьевич
Отец ребёнка: Антонов Кондрат Андреевич
Рождение ребёнка
22.07.1915
Дочь: Толкачева Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Антонов Кондрат Андреевич
Смерть
Неизвестно