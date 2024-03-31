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Антонов Кондрат Андреевич

Место рождения

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

04.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1882

Отец: Антонов Андрей Петрович

Мать: Антонова Евдокия Аристарховна

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Антонова Анастасия Николаевна

Каракан, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.02.1907

Сын: Антонов Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Антонова Анастасия Николаевна

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.05.1908

Сын: Антонов Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Антонова Анастасия Николаевна

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.01.1911

Сын: Антонов Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: Антонова Анастасия Николаевна

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.07.1913

Сын: Антонов Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Антонова Анастасия Николаевна

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.07.1914

Сын: Антонов Авраамий Кондратьевич

Мать ребёнка: Антонова Анастасия Николаевна

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.07.1915

Дочь: Толкачева Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: Антонова Анастасия Николаевна

Евтино, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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