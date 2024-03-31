Антонов Кондрат Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1882
Бракосочетание
03.02.1906
Каракан, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.02.1907
Сын: Антонов Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Антонова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
23.05.1908
Сын: Антонов Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: Антонова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
10.01.1911
Сын: Антонов Григорий Кондратьевич
Мать ребёнка: Антонова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
09.07.1913
Сын: Антонов Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: Антонова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1914
Сын: Антонов Авраамий Кондратьевич
Мать ребёнка: Антонова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
22.07.1915
Дочь: Толкачева Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: Антонова Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно