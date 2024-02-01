Лихалетова Людмила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихалетова Людмила Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1946

Отец: Лихалетов Константин Николаевич

Мать: Лихалетова Татьяна

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