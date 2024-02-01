Лихалетова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихалетова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1946

Дочь: Лихалетова Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Лихалетов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
15.08.1950

Сын: Лихалетов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Лихалетов Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихалетов Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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