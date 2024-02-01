Лихалетова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.12.1946
Дочь: Лихалетова Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Лихалетов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1950
Сын: Лихалетов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Лихалетов Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно