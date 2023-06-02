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Пашенова Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1829 ст.

Дата смерти

05.01.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
Вычислено 1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1851 ст.

Дочь: Васса Фроловна

Отец ребёнка: Пашенов Флор Тимофеевич

Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.

Сын: Пашеннов Филимон Фролович

Отец ребёнка: Пашенов Флор Тимофеевич

Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Дочь: Александра Фроловна

Отец ребёнка: Пашенов Флор Тимофеевич

Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.01.1859 ст.

Сын: Пашенов Григорий Флорович

Отец ребёнка: Пашенов Флор Тимофеевич

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
05.01.1889 ст.
Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
от сифилиса
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