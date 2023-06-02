Пашенова Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1829 ст.
Дата смерти05.01.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1851 ст.
Дочь: Васса Фроловна
Отец ребёнка: Пашенов Флор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.
Сын: Пашеннов Филимон Фролович
Отец ребёнка: Пашенов Флор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Дочь: Александра Фроловна
Отец ребёнка: Пашенов Флор Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.01.1859 ст.
Сын: Пашенов Григорий Флорович
Отец ребёнка: Пашенов Флор Тимофеевич
Смерть
05.01.1889 ст.
от сифилиса