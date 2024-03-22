Пашенов Флор Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1823 ст.
Дата смерти17.03.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1851 ст.
Дочь: Васса Фроловна
Мать ребёнка: Пашенова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.
Сын: Пашеннов Филимон Фролович
Мать ребёнка: Пашенова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Дочь: Александра Фроловна
Мать ребёнка: Пашенова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1859 ст.
Сын: Пашенов Григорий Флорович
Мать ребёнка: Пашенова Аксинья Ивановна
Смерть
17.03.1908 ст.
от старости