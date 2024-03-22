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Пашенов Флор Тимофеевич

Место рождения

Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 1823 ст.

Дата смерти

17.03.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823 ст.

Отец: Пашеннов Тимофей Игнатьевич

Мать: Пашеннова Устинья Абакумовна

Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1851 ст.

Дочь: Васса Фроловна

Мать ребёнка: Пашенова Аксинья Ивановна

Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1854 ст.

Сын: Пашеннов Филимон Фролович

Мать ребёнка: Пашенова Аксинья Ивановна

Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Дочь: Александра Фроловна

Мать ребёнка: Пашенова Аксинья Ивановна

Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.01.1859 ст.

Сын: Пашенов Григорий Флорович

Мать ребёнка: Пашенова Аксинья Ивановна

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
17.03.1908 ст.
Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
от старости
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