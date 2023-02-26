Мартин Ильин
Место рождения
Дата рождения13.04.1872
Дата смерти23.02.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1872
Отец: Илья (Андреев)
Мать: Ксения (Евсеева)
Бракосочетание
27.01.1891
Жена: Мария Константинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1892
Сын: Павел Мартинов
Мать ребёнка: Мария Константинова
Рождение ребёнка
22.06.1893
Сын: Лыков Иван Мартинов
Мать ребёнка: Мария Константинова
Рождение ребёнка
12.06.1896
Сын: Тихон Мартинов
Мать ребёнка: Мария Константинова
Рождение ребёнка
25.09.1897
Дочь: Ефросиния Мартинова
Мать ребёнка: Мария Константинова
Смерть
23.02.1898
Причина смерти: от заворот кишок