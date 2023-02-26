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Мартин Ильин

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

13.04.1872

Дата смерти

23.02.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1872

Отец: Илья (Андреев)

Мать: Ксения (Евсеева)

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1891

Жена: Мария Константинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1892

Сын: Павел Мартинов

Мать ребёнка: Мария Константинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1893

Сын: Лыков Иван Мартинов

Мать ребёнка: Мария Константинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1896

Сын: Тихон Мартинов

Мать ребёнка: Мария Константинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1897

Дочь: Ефросиния Мартинова

Мать ребёнка: Мария Константинова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
23.02.1898
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от заворот кишок

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