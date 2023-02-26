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Мария Константинова

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Место рождения

д.Зуево Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зуево Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1891

Муж: Мартин Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1892

Сын: Павел Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1893

Сын: Лыков Иван Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1896

Сын: Тихон Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1897

Дочь: Ефросиния Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Ильин

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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