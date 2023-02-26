Мария Константинова
Место рожденияд.Зуево Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Зуево Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1891
Муж: Мартин Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1892
Сын: Павел Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Ильин
Рождение ребёнка
22.06.1893
Сын: Лыков Иван Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Ильин
Рождение ребёнка
12.06.1896
Сын: Тихон Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Ильин
Рождение ребёнка
25.09.1897
Дочь: Ефросиния Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Ильин
Смерть
Неизвестно