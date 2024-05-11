Хлябич (Тинякова) Наталья Львовна
Место рожденияпгт Советашен, г. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения30.09.1947
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1947
Отец: Тиняков Лев
Мать: Тинякова Тамара
пгт Советашен, г. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Бракосочетание
1967
Рождение ребёнка
10.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлябич Александр Ильич
Смерть
1973
Москва, город федерального значения Москва