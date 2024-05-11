Хлябич (Тинякова) Наталья Львовна 30.09.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хлябич (Тинякова) Наталья Львовна

Место рождения

пгт Советашен, г. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

30.09.1947

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

1944 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
30.09.1947

Отец: Тиняков Лев

Мать: Тинякова Тамара

пгт Советашен, г. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Бракосочетание
1967

Муж: Хлябич Александр Ильич

Рождение ребёнка
10.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлябич Александр Ильич

Смерть
1973
Москва, город федерального значения Москва

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