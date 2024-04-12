Власова Агапия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1880
Восприемники: того же села (Сумарокова) крестьянин Тимофей Данилов и того же села крестьянина Дмитрия Григорьева жена Матрона Петрова
Бракосочетание
26.06.1897
оба первым браком. По жениху с.Сумарокова крестьяне Василий Прокопьев Царев, Зиновий Афанасьев Кучаров, по невесте того же села крестьяне Михаил Васильев Батраков, Михаил Савельев Саймуков
Рождение ребёнка
27.10.1897
Дочь: Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Власов Петр Васильевич
восприемники: того же села (Сумарокова) крестьянин Павел Васильев Власов и Николая Васильева дочь девица Мария
Смерть
Неизвестно