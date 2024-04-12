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Власова Агапия Григорьевна

Место рождения

Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

05.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

LS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1880

Отец: Власов Григорий Николаевич

Мать: Власова Анна Степановна

Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
Восприемники: того же села (Сумарокова) крестьянин Тимофей Данилов и того же села крестьянина Дмитрия Григорьева жена Матрона Петрова
Бракосочетание
26.06.1897

Муж: Власов Петр Васильевич

Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
оба первым браком. По жениху с.Сумарокова крестьяне Василий Прокопьев Царев, Зиновий Афанасьев Кучаров, по невесте того же села крестьяне Михаил Васильев Батраков, Михаил Савельев Саймуков
Рождение ребёнка
27.10.1897

Дочь: Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Власов Петр Васильевич

Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
восприемники: того же села (Сумарокова) крестьянин Павел Васильев Власов и Николая Васильева дочь девица Мария
Смерть
Неизвестно
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