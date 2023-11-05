Власова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

LS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1880

Дочь: Власова Агапия Григорьевна

Отец ребёнка: Власов Григорий Николаевич

Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
Восприемники: того же села (Сумарокова) крестьянин Тимофей Данилов и того же села крестьянина Дмитрия Григорьева жена Матрона Петрова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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