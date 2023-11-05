Власова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
05.02.1880
Дочь: Власова Агапия Григорьевна
Отец ребёнка: Власов Григорий Николаевич
Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
Восприемники: того же села (Сумарокова) крестьянин Тимофей Данилов и того же села крестьянина Дмитрия Григорьева жена Матрона Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно