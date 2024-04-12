Власов Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Григорий Николаевич

Место рождения

Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

LS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1880

Дочь: Власова Агапия Григорьевна

Мать ребёнка: Власова Анна Степановна

Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
Восприемники: того же села (Сумарокова) крестьянин Тимофей Данилов и того же села крестьянина Дмитрия Григорьева жена Матрона Петрова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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