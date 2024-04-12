Власов Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1880
Дочь: Власова Агапия Григорьевна
Мать ребёнка: Власова Анна Степановна
Восприемники: того же села (Сумарокова) крестьянин Тимофей Данилов и того же села крестьянина Дмитрия Григорьева жена Матрона Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно