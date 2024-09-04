Алгазин Максим Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Алгазин Демид Петрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: (Алгазина) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1889 ст.
Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Алгазина) Федосья Максимовна
Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
10.10.1893
Сын: Алгазин Калистрат Максимович
Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Алгазин Селивестр Максимович
Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно