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Алгазин Максим Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Алгазин Демид Петрович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: (Алгазина) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Алгазин Пётр Максимович

Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Алгазина) Федосья Максимовна

Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
10.10.1893

Сын: Алгазин Калистрат Максимович

Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Алгазин Селивестр Максимович

Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Алгазин Иван Максимович

Мать ребёнка: Алгазина (Томскова) Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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