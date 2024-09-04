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Алгазин Демид Петрович

Место рождения

Омская обл. с.Седельниково

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: Алгазин Пётр Иванович

Мать: Алгазина Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Наталья Елизаровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1862 ст.

Дочь: (Алгазина) Марфа Демидовна

Мать ребёнка: Алгазина Наталья Елизаровна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Алгазин Максим Демидович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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