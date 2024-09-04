Алгазин Демид Петрович
Место рожденияОмская обл. с.Седельниково
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: Алгазин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1862 ст.
Дочь: (Алгазина) Марфа Демидовна
Мать ребёнка: Алгазина Наталья Елизаровна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно