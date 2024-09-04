Алгазина (Томскова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: (Алгазина) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Алгазин Максим Демидович
Рождение ребёнка
1889 ст.
Отец ребёнка: Алгазин Максим Демидович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Алгазина) Федосья Максимовна
Отец ребёнка: Алгазин Максим Демидович
Рождение ребёнка
10.10.1893
Сын: Алгазин Калистрат Максимович
Отец ребёнка: Алгазин Максим Демидович
Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Алгазин Селивестр Максимович
Отец ребёнка: Алгазин Максим Демидович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Алгазин Максим Демидович
Смерть
Неизвестно