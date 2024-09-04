Алгазина (Томскова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина (Томскова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Максим Демидович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: (Алгазина) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Алгазин Максим Демидович

Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Алгазин Пётр Максимович

Отец ребёнка: Алгазин Максим Демидович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Алгазина) Федосья Максимовна

Отец ребёнка: Алгазин Максим Демидович

Рождение ребёнка
10.10.1893

Сын: Алгазин Калистрат Максимович

Отец ребёнка: Алгазин Максим Демидович

Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Алгазин Селивестр Максимович

Отец ребёнка: Алгазин Максим Демидович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Алгазин Иван Максимович

Отец ребёнка: Алгазин Максим Демидович

Смерть
Неизвестно

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