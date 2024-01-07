Подкорытова Акилина Михайлова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Подкорытова Акилина Михайлова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Супруги
Подкорытов Александр Тихонов1814 ст. г.р.
Дети
Подкорытов Яков Александров06.10.1838 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Александр Тихонов

Рождение ребёнка
06.10.1838 ст.

Сын: Подкорытов Яков Александров

Отец ребёнка: Подкорытов Александр Тихонов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.