Подкорытова Акилина Михайлова
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Супруги
Подкорытов Александр Тихонов1814 ст. г.р.
Дети
Подкорытов Яков Александров06.10.1838 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1838 ст.
Сын: Подкорытов Яков Александров
Отец ребёнка: Подкорытов Александр Тихонов
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область