Баяндина Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Баяндин Григорий Михайлович
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Баяндина Федосия Егоровна
Отец ребёнка: Баяндин Егор Маркович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Баяндин Егор Маркович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Баяндина Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Баяндин Егор Маркович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32
Рождение ребёнка
11.10.1783
Отец ребёнка: Баяндин Егор Маркович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Баяндин Егор Маркович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
После 1795
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)