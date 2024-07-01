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Баяндина Ирина Григорьевна

Место рождения

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Баяндин Григорий Михайлович

Мать: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Егор Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Баяндина Федосия Егоровна

Отец ребёнка: Баяндин Егор Маркович

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия (1782)
Рождение ребёнка
1772

Сын: Баяндин Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Баяндин Егор Маркович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Баяндина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Баяндин Егор Маркович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 13, Оп. 1, Д. 32
Рождение ребёнка
11.10.1783

Сын: Баяндин Стахий Егорович

Отец ребёнка: Баяндин Егор Маркович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Рождение ребёнка
1785

Сын: Баяндин Данило Егорович

Отец ребёнка: Баяндин Егор Маркович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Смерть
После 1795
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)

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