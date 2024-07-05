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Баяндин Стахий Егорович

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

11.10.1783

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1783

Отец: Баяндин Егор Маркович

Мать: Баяндина Ирина Григорьевна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
28.08.1800

Жена: Баяндина Анастасия Кирилловна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 10
Рождение ребёнка
15.07.1807

Дочь: Баяндина Марфа Стахеевна

Мать ребёнка: Баяндина Анастасия Кирилловна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 259, С.540 – МК (1807)
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Баяндин Киприан Стахиевич

Мать ребёнка: Баяндина Анастасия Кирилловна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
07.11.1815

Дочь: Баяндина Анастасия Стахиевна

Мать ребёнка: Баяндина Анастасия Кирилловна

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.267а, С. 566 - МК (1815)
Рождение ребёнка
18.11.1818

Сын: Баяндин Максим Стахиевич

Мать ребёнка: Баяндина Анастасия Кирилловна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
1825
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834

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