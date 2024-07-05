Баяндин Стахий Егорович
Место рождения
Дата рождения11.10.1783
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
11.10.1783
Отец: Баяндин Егор Маркович
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239д - Ревизия (1795)
Бракосочетание
28.08.1800
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 10
Рождение ребёнка
15.07.1807
Дочь: Баяндина Марфа Стахеевна
Мать ребёнка: Баяндина Анастасия Кирилловна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 259, С.540 – МК (1807)
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Баяндин Киприан Стахиевич
Мать ребёнка: Баяндина Анастасия Кирилловна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
07.11.1815
Дочь: Баяндина Анастасия Стахиевна
Мать ребёнка: Баяндина Анастасия Кирилловна
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.267а, С. 566 - МК (1815)
Рождение ребёнка
18.11.1818
Мать ребёнка: Баяндина Анастасия Кирилловна
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271,С.433 - МК (1818) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
1825
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834