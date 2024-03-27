Зайнуллина (Мухаметшина) Сыруржихан Загитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнуллина (Мухаметшина) Сыруржихан Загитовна

Место рождения

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1916

Отец: Мухаметшин Загит

Мать: (Багаветдинова) Махмубжихан

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шигабутдинов Изахетдин

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шигабутдинова) Кадрия Изахетдновна

Отец ребёнка: Шигабутдинов Изахетдин

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шигабутдинова) Факия Изахетдиновна

Отец ребёнка: Шигабутдинов Изахетдин

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шигабутдинов Изахетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнуллин Гайфулла

Рождение ребёнка
15.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнуллин Гайфулла

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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