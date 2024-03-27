Зайнуллина (Мухаметшина) Сыруржихан Загитовна
Место рождения
Дата рождения01.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1916
Отец: Мухаметшин Загит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шигабутдинов Изахетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шигабутдинова) Кадрия Изахетдновна
Отец ребёнка: Шигабутдинов Изахетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шигабутдинова) Факия Изахетдиновна
Отец ребёнка: Шигабутдинов Изахетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайнуллин Гайфулла
Рождение ребёнка
15.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнуллин Гайфулла
Смерть
Неизвестно